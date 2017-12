16 specie rischiano di non vedere più il Natale

Forse il 2018 sarà l’ultimo Natale per la Vaquita e il leopardo dell’Amur. La Mappa WWF dello spettacolo della natura che figli e nipoti rischiano di ‘perdersi’ è impietosa. 16 le specie a rischio. Ma nella Mappa dell’estinzione del WWF, lanciata insieme ad un Report nell’ambito della Campagna di Natale 'WWF is calling' ci sono anche altre specie scelte tra le tante a rischio tra vertebrati, coralli e piante, specie sul baratro dell’estinzione per i pericoli legati alla capacità distruttiva di alcune attività umane in molti angoli del pianeta. Anche in Italia i numeri parlano chiaro: per alcune specie come l’orso marsicano oggi si parla di poche decine di esemplari, e lo stesso vale per l’aquila del Bonelli (40 coppie), il gipeto (una decina di coppie in Italia, meno di 10.000 in 3 continenti-Asia, Africa-Europa) o per una specie arborea che esiste solo sulle montagne della Sicilia, l’abete dei Nebrodi.