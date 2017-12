E se tornasse il Duce?

Benito Mussolini torna in Italia, a Roma. Per riconquistare il potere. E' un sogno o fantapolitica? Chi lo vorrebbe di nuovo? E quanti selfie sarebbe costretto a fare? Il Duce ha il volto scultoreo di Massimo Popolizio, indossa la sua divisa d'ordinanza. E' il film 'Sono tornato' che riporta in vita il politico italiano più controverso del novecento. Alla regia Luca Miniero (autore di 'Benvenuti al Sud' e 'Non c'è più religione') la sceneggiatura di Nicola Guaglianone. A fare da 'Cicerone' a Mussolini nell'Italia 2.0 è un giovane regista con tante idee ma pochi soldi interpretato da Frank Matano. 'Sono tornato' uscirà in sala il 1 febbraio.