L'auto nuova si compra al distributore automatico

Il gigante delle vendite online Alibaba ha firmato un accordo di commercializzazione di veicoli elettrici costruiti dalla Ford in China. Alibaba prevede di utilizzare un enorme distributore automatico per facilitare le vendite. I clienti potranno effettuare la scansione dell'auto dei sogni utilizzando un'app specifica. Potranno scegliere il colore, il modello e inserire altre richieste. Inoltre potranno farsi un selfie. Questa foto servirà per ritirare la macchina dal distributore automatico grazie al riconoscimento facciale.