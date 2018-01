Il robot che piega i panni per te

Una montagna di panni da lavare, stirare e poi piegare. La soluzioni per famiglie e single è un robot. Si chiama FoldiMate e riesce a piegare il bucato (magliette, asciugamani, pantaloni e camice) in pochi minuti. La macchina è stata presentata all'evento mondiale dedicato alla tecnologia, Ces 2018. Già nell'edizione precedente si era visto un prototipo. Il successo tra gli addetti ai lavori ha fatto scattare i preordini e dal 2019 dovrebbe essere pronta per arrivare nelle case degli americani. Grande poco più di una lavatrice, FoldiMate dovrebbe costare intorno ai 900 dollari.