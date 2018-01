8 ore consecutive in derapata, è record

Derapata record negli Stati Uniti. Impresa riuscita in casa Bmw. Johan Schwartz, pilota della nuova M5, ha derapato in maniera controllata per 8 ore consecutive. Il primato è stato stabilito sulla pista di prova della Bmw in South Carolina. Per riforniere di carburante la vettura è stata utilizzata un'altra M5 che fatto il pieno "al volo" al bolide. Il precedente primato apparteneva alla Toyota GT86, guidata dal sudafricano Jesse Adams per 165 km in 5 ore e 46 minuti: era il giugno 2017.