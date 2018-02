Il ritorno di Ant-Man, la formica Marvel

Diffuso in rete da Marvel e Disney il primo attesissimo trailer "Ant-Man and the Wasp", secondo capitolo delle avventure dedicate all'eroe capace di rimpicciolirsi come una formica. Il film in arrivo nei cinema italiani la prossima estate offrirà, come da tradizione dell'universo Marvel, azione, umorismo e adrenalina. Nel cast, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña e il premio Oscar Michael Douglas, che riprendono i ruoli che avevano interpretato per nel primo film. A loro si uniscono Michelle Pfeiffer e Laurence Fishburne, insieme con Hannah John-Kamen, Walton Goggins e Randall Park.