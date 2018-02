Il Pianeta Rosso come non lo avete mai visto

Non si erano mai viste immagini come queste. Marte, il Pianeta Rosso, in un video realizzato dalla Nasa. Un punto di vista spettacolare: quello ravvicinato del rover Curiosity, che si muove nel cratere Gale. Il video riproduce le ultime fotografie scattate in alta definizione il 25 ottobre 2017 dalla sonda, accompagnate dal commento di Ashwin Vasavada, scienziato che lavora al progetto presso il Jet Propulsion Laboratory a Pasadena.