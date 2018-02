Un bidone in testa e ti godi il film

Inserisci la testa in bidone e ti godi il film. Strano ma vero. Insomma altro che realtà virtuale, complessi sistemi 7.1 e sale ad hoc. Per sperimentare il vero cinema a casa è spuntato su Kickstarter, Poptheatr, strana idea, a caccia di fondi, che si propone di farci godere film e serie Tv in un modo veramente particolare. Dentro un bidone, fatto in tessuto smontabile a forma di torretta. Sopra dobbiamo posizionare il nostro telefono o il tablet che fanno da schermo mentre uno speaker Bluetooth potenzia l’audio.