Dall'8 febbraio arrivano nelle sale cinematografiche i cavernicoli più simpatici di sempre: "I Primitivi", l'ultima fatica della Aardman, film diretto dal Premio Oscar Nick Park, già creatore di alcuni capolavori com "Wallace and Gromit", "Galline in fuga" e "Shaun Vita da pecora" . Il film d'animazione, realizzato secondo la tecnica della stop-motion (tanti piccoli fotogrammi montati uno dopo l'altro per ricreare i movimenti in scena), è stato forse il più grande lavoro di produzione della Aardman, con quasi 30 mesi di lavoro e ben 273 pupazzi di plastilina utilizzati sui vari set.