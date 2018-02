Darwin Day, a febbraio manifestazioni in tutt'Italia

Al padre dell'evoluzionismoè dedicato il Darwin Day il 12 febbraio.

Il 12 febbraio, come ogni anno, è il giorno dedicato a Charles Darwin, padre dell'evoluzionismo, una data scelta per ricordare l'anniversario della sua nascita, avvenuta il 12 febbraio del 1809, mentre la morte risale al 19 aprile 1882. La tradizione del Darwin Day è nata inizialmente in Inghilterra e negli Stati Uniti, subito dopo la scomparsa del grande biologo e naturalista britannico, e continua tutt'oggi nel mondo.

In Italia un calendario fitto di iniziative con incontri e dibattiti è organizzato, per esempio, dall’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (Uaar) per raccontare la scienza agli appassionati e coinvolgere grandi e piccini alla scoperta dei valori della ricerca scientifica e del pensiero razionale.

Si comincia domani, 9 febbraio, a Torino, con un incontro sulle biotecnologie dal titolo "Fiducia nella scienza e buona volontà: due strade che si allontanano?". A Ravenna si terrà invece il monologo "Noi siamo il suolo, noi siamo la terra" di Roberto Mercadini. Si prosegue l’11 a Rimini, con un convegno dal titolo "Mostri degli abissi tra mito e realtà", con la naturalista Manuela Travaglio e lo zoologo Lorenzo Rossi, entrambi del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale (Cicap) Veneto.

Nella giornata del 12 febbraio tre sono gli appuntamenti previsti: a Firenze, dove si terrà un incontro con Fausto Barbagli, del Museo di Storia Naturale, e Roscoe Stanyon e Gregorio Oxilia, entrambi del Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Firenze.

A Milano, dove Marco Ferraguti, della Società italiana di Biologia Evoluzionistica, e Claudio Bandi, docente di Evoluzione biologica all’Università degli Studi di Milano, sfateranno errori e preconcetti su Charles Darwin in "Che cosa non ha detto Darwin?". A Pordenone, infine, si ricorderà il grande scienziato attraverso la lettura e la presentazione di una selezione di documenti sulla sua attività scientifica.

Ma gli eventi in programma non finiscono qui. Si segnalano anche: il 14 febbraio a Modena, Mauro Mandrioli, docente del Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, terrà una conferenza su "Genomi umani in evoluzione: il Dna per capire origine, migrazioni e futuro della nostra specie".

A Venezia il 16 febbraio "L’uomo sta creando l’uomo. Le nuove frontiere per modificare il genoma", giornata di studio con la collaborazione dell’Ateneo Veneto e il patrocinio della Facoltà di Scienze Università di Padova. Vi partecipano Piero Benedetti (Biologia Molecolare, Università di Padova), Anna Meldolesi (specialista in comunicazione scientifica), Luigi Perissinotto (Filosofo del linguaggio, Università Ca’ Foscari di Venezia).

Di nuovo a Torino, il 16, la conferenza sull’evoluzione del volo con Alberto Massi, ornitologo e musicista, e Giorgio Pozzo, ingegnere aerospaziale. Ancora, a Ravenna, presentazione del libro "Evoluzione al femminile. Il contributo delle femmine all’evoluzione dell’Homo sapiens" della biologa Bruna Tadolini.

A Palermo il 18 febbraio "Darwin Family Day" al Planetario (Villa Filippina), con laboratori didattici gratuiti e una tavola rotonda per avvicinare i cittadini alla ricerca scientifica. Sempre il 18 febbraio, ad Ancona, conferenza "Umanesimo Darwiniano. Una nuova prospettiva su uomo e natura", con Roberto Verolini, docente di Scienze naturali. Il 19 febbraio, a Padova, "Introduzione all’epigenetica": lezione divulgativa del professor Giuseppe Macino, ordinario di Biologia Cellulare presso l’Università di Roma La Sapienza.