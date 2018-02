Bombe e proiettili, Afrin sotto assedio

In questo video pubblicato dalla Forze armate turche, la "neutralizzazione" di un gruppo di militanti delle Unità di protezione del popolo curdo (Ypg), ad Afrin, regione della Siria nordoccidentale dove, dal 20 gennaio, è in corso l'offensiva militare 'Ramo d'ulivo' con l'obiettivo dichiarato dal governo di Erdogan "di eliminare la minaccia posta dai jihadisti del sedicente Stato Islamico (Is) e appunto dai militanti delle Unità di protezione del popolo curdo (Ypg)".