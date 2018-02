Le forze speciali russe in azione

"Con l'inizio dell'operazione antiterrorismo in Siria, spetta alle forze speciali russe identificare i siti più importanti dei gruppi terroristici internazionali per la loro successiva distruzione da parte dell'aviazione russa". Inizia così, il post allegato al video pubblicato dal Ministero della Difesa Russo. Video che documenta la presenza di questo speciale corpo nel martoriato Paese. Uno dei compiti principali assegnati alle forze speciali è quello di svolgere attività di ricerca per eliminare la minaccia terroristica a terra.