Botte all'anziana, arrestate badanti

Vessavano e picchiavano una 75enne inferma che avrebbero invece dovuto accudire. La Polizia ha arrestato due badanti trapanesi ritenute responsabili di violenze sia fisiche che psicologiche nei confronti di un'anziana. Gli uomini della Squadra mobile hanno fatto irruzione in un appartamento del centro storico, dopo aver documentato con video riprese e microspie le terribili violenze alle quali la donna era sottoposta. I Poliziotti hanno assistito a episodi di inaudita violenza che hanno deciso di interrompere con l'arresto in flagranza. L'anziana è stata ricoverata all'Ospedale di Trapani per accertamenti e ora è stata affidata a una residenza protetta.