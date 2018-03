Range Rover batte Ferrari

Range Rover Sport SVR da record. Il SUV, motore V8 da 575 CV Supercharged che in 4,5 secondi accelera da 0 a 100 km/h è riuscito a battere il precedente record di una Ferrari sui 99tornanti della celebre Tianmen Road in Cina. La vettura ha completato l'epica impresa in 9 minuti e 51 secondi, battendo il precedente record di 10 minuti e 31 secondi detenuto appunto da una Ferrari 458 Italia.