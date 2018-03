Pacific Rim 2 - La Rivolta, l'attesa è finita

A quattro anni di distanza dal primo film, sbarca al cinema l'attesissimo sequel dell'action fantascientifico diretto nel 2014 da Guillermo Del Toro. Parliamo di Pacific Rim 2 - la Rivolta, da domani 22 marzo sul grande schermo. In questo caso pero' il regista messicano è coinvolto nel progetto solo come produttore e dietro la macchina da presa troviamo l'esordiente Steven S. DeKnight. Siamo a poco più di dieci anni da quello che è stato raccontato nel primo capitolo, una nuova squadra di Jaeger sta per essere formata perchè bisogna essere sempre pronti a contrastare un eventuale attacco degli alieni extra dimensionali Kaiju, nonostante da anni non se ne vedano all'orizzonte. A prendere le redini di questa nuova squadra saranno i figli dell'eroe Stacker (Idris Elba), morto in Pacific Rim per salvare il mondo, Jake Pentecost (John Boyega) e Mako Mori (Rinko Kikuchi) a cui si uniranno altre nuove giovani reclute. A completare il cast ci sono i due folli e divertenti scienziati Hermann Gottlieb (Burn Gorman) e Newt Geiszler (Charlie Day), entrambi coinvolti nel progetto di difesa contro i mostruosi Kaiju.