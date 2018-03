Il 'bucatour' romano

Un itinerario in scooter da piazza Barberini passando per via Salaria, via dei Prati Fiscali, via Cavriglia, via Vaglia, via Virgilio Talli, Viadotto dei Presidenti, fino a via Monte Cervialto. Il #bucatour pubblicato dal consigliere capitolino del Pd Marco Palumbo con tanto di musica dance in sottofondo. ''È il risultato a cui stiamo assistendo oggi a Roma, i crateri presenti sulle strade hanno provocato danni e problemi agli automobilisti, motociclisti e pedoni - spiega in una nota -. Un fallimento su tutto il fronte dal costo di 17 milioni dovuto all'incapacità e al ritardo negli interventi. Le manutenzioni promesse da oltre un anno non si sono mai viste e laddove si è proceduto con delle generiche 'romanelle' l'asfalto è saltato di nuovo''.