Il sacrificio degli agnelli

Altra videoindagine choc di Essere Animali. Le telecamere nascoste dell'associazione sono entrate in due macelli del Centro Italia. Hanno ripreso i cuccioli di un mese di vita scaricati a forza dai camion. I piccoli belano impauriti mentre assistono alla morte dei loro simili. "Non è la prima volta che documentiamo scene così strazianti, ogni anno infatti in prossimità della Pasqua migliaia di agnelli subiscono questa sorte.Ma le cose stanno cambiando: il consumo di questa carne è in drastico calo e il numero di animali uccisi in dieci anni si è quasi dimezzato", dichiara l'associazione.