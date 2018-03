Il motore a reazione più grande del mondo

Il nuovo GE9X è il più grande motore a reazione del mondo, costruito per essere montato sul Boeing 777X (in arrivo nel 2020). Nell'ultimo test, che si è tenuto lo scorso 13 marzo in California su un 747-400, ha superato tutte le prove previste in quattro ore di volo.Il motore è così grande che deve essere montato appositamente sull’ala per consentire una sufficiente altezza da terra.