Supersonico e silenzioso, nuovo jet Nasa

Gli aerei supersonici tornano nei programmi della Nasa. Alla Lockheed Martin è stata commissionata la costruzione di un nuovo velivolo a basso impatto sonoro. Si tratta del progetto di un aereo delle dimensioni di un F-16 in grado di ridurre il rumore del boom sonico. Il primo volo è previsto per l'estate del 2021, dopo di che la NASA ha in programma di lanciare l'aereo ad una velocità Mach 1.4. su un vasto territorio, comprendente anche zone residenziali. Scopo del programma, creare un velivolo in grado di ridurre il rumore prodotto dallo choc acustico durante il superamento della barriera del suono. Insomma un velivolo supersonico molto silenzioso. Secondo i progettisti, sarà lungo avrà delle ali dalla forma insolita, sarà privo di parti sporgenti a prua, e il pilota riceverà informazioni visive dal sistema di telecamere visto che la visione naturale sarà molto difficile. Ma sarà la forma a impedire il verificarsi del boom sonico che si sente a molti chilometri.