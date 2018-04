Ecco il suono che annunciava la morte. Presso l’impianto di produzione di razzi della Orbital ATK a Promontory nello Utah è stato testato per scopi aerospaziali, il motore di un razzo a combustibile solido SR118. Ebbene questo motore originariamente era stato costruito per lanciare missili nucleari balistici intercontinentali Peacekeeper, sistema che l’Air Force ha interrotto nel 2002. Il suo suono, semmai fosse stato sentito in passato, avrebbe significato l’inizio di una guerra nucleare o più drammaticamente la fine del mondo.