Vittorio Taviani, il ricordo di AdnKronos

Il cinema come possibilità della comunità di conoscere se stessa. L’amore come salvezza dalla morte. Sono solo alcune delle ‘perle’ che Vittorio Taviani ha regalato all’Adnkronos in una intensa intervista del 2015, fattagli in occasione dell’uscita del film ‘Maraviglioso Boccaccio’ in cui era regista, come di consueto, insieme al fratello Paolo. Ve la riproponiamo con piacere.