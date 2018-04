Inferno in autostrada

Le spaventose immagini di un pullman che ha preso fuoco ieri nella galleria delle Fornaci al chilometro 50 sull'A10 Genova Ventimiglia. Ancora oggi ci sono undici chilometri di coda nel tratto tra Savona e Spotorno, dovuti ai lavori di ripristino dopo l'incendio di venerdì scorso. Per permettere i lavori è stato deviato il traffico su una sola corsia, con conseguenti ripercussioni e code a partire dal casello di Albissola. Autostrade per l'Italia avverte che, nei tratti di propria competenza della A10, i disagi potrebbero durare per tutto il fine settimana con il cantiere di ripristino previsto fino ad almeno a lunedì.