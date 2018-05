L'inarrestabile robot a 4 zampe

Non provate a fermare il nuovo robot a quattro zampe di Boston Dynamics. Non ci riuscirete. In questo video pubblicato da Boston Dynamics, vediamo SpotMini, il robot quadrupede simile a un cane, che affronta un umano e riesce contro ogni ostacolo ad aprire la porta del laboratorio e uscire. Lo scienziato ci prova in ogni modo, prima con un bastone, poi cercando di fermare la porta con le mani, fino ad arrivare a tirarlo per la coda; ma SpotMini non demorde e arrivando pure a ferirsi, insiste con caparbietà fino a portare a termine il suo compito.