Foiler, motoscafo volante

Bisogna spendere 990 mila dollari per stare al timone di questo motoscafo veramente all'avanguardia. E' in grado infatti di volare sull'acqua fino a 40 nodi di velocità. Come si chiama? Foiler ed è prodotto negli Emirati Arabi. L'imbarcazione si alza di un metro e mezzo sul livello del mare evitando così l'attrito dell'acqua e l'impatto con le onde. Il segreto è negli hydrofoil, due ali retrattili di carbonio. E' lungo poco meno di dieci metri e ha due motori ibridi: nelle riserve naturali consente di navigare completamente in elettrico a una velocità di 10 nodi.