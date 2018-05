Russia, il T34 guida la colonna meccanizzata

Non solo sulla Piazza Rossa di Mosca ma in tutta la Federazione è stato festeggiato, con la tradizionale parata militare, il 73° anniversario della vittoria sulla Germania nazista. In questo video, diffuso dal ministero della difesa militari, cadetti e rappresentanti delle forze dell'ordine sfilano a Novosibirsk. La colonna meccanizzata era guidata dal leggendario carro armato sovietico T-34.