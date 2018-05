Nel 2023 si viaggerà sui taxi volanti

Taxi volanti per tutti nel 2023. A confermarlo è Uber, che da Los Angeles sta delineando il futuro dei trasporti. All'evento la compagnia ha svelato nuovi prototipi di veicoli alati, una specie di incrocio tra elicotteri e droni - insieme ad accordi con la Nasa e l'Esercito degli Stati Uniti. A questi si aggiunge un nuovo modello di riferimento per UberAir, che volerà a più di 1.000 piedi di altitudine alla velocità di 240-320 km orari. Il modello monta quattro serie di eliche elettriche per il decollo e l'atterraggio verticale che - dice l'azienda - renderanno il velivolo più sicuro e contribuiranno a ridurre il rumore.