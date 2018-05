Land Rover festeggia la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa con uno spettacolare film dedicato ai suoi volontari. Questa collaborazione iniziata nel 1954 con la Croce Rossa britannica, ha poi raggiunto più di un milione di persone appartenenti a comunità vulnerabili, sostenendo 18 progetti umanitari, in 25 Paesi e quattro continenti. Il film, distribuito sui canali digitali di Land Rover e della Croce Rossa, illustra il progetto italiano di volontariato – Le Strade della Solidarietà – l’iniziativa che, nell'ambito della partnership globale, è stata promossa in Italia per offrire sostegno ai più bisognosi e più vulnerabili nei contesti metropolitani.