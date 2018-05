Le pantofole si parcheggiano da sole

La tecnologia applicata alle pantofole. Gli ingegneri della Nissan hanno infatti inventato le pantofole autonome attraverso il ProPilot, tecnologia che consente alle loro vetture di parcheggiare da sole. In pratica noi le indossiamo e poi, quando non servono più, basta premere un pulsante per farle tornare al loro posto. Insomma, una manna dal cielo per gli sbadati ma soprattutto per gli svogliati.