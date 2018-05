La potenza delle Supernove

Questo video diffuso dallo European Southern Observatory ci mostra i segreti delle Supernove in tutta la loro bellezza. Parliamo dei fenomeni più potenti e catastrofici che conosciamo. Segnano la fine di una stella e allo stesso tempo 'diffondono' nello spazio interstellare materiali che faranno da materia prima per nuovi astri, pianeti e interi sistemi solari. In pratica sono delle 'esplosioni stellari'.