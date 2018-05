Weekend a tema ‘68 ad Arezzo per i 50 anni della Fiera Antiquaria

Dai concerti di New Trolls, Camaleonti e Don Backy, al drive in vintage sotto le stelle con proiezioni d’annata da vedere a bordo di auto e moto d’epoca, la città toscana dal venerdì 1 a domenica 3 giugno ci porta indietro nel tempo per festeggiare e rivivere i giorni in cui nacque la manifestazione ideata da Ivan Bruschi. E al centro di Piazza Grande, torneranno come ogni prima domenica del mese, le bancarelle antiquarie della mostra mercato