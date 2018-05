Sorpresa con una birra in spiaggia e presa a pugni dai poliziotti

Sorpresa a bere birra in spiaggia, presa a pugni e arrestata dalla Polizia. E' quanto accaduto a una donna di 20 anni, Emily Weinman, che era al mare con il marito, la figlia piccola e un gruppo di amici a Wildwood, nel New Jersey. (Usa). Quando la polizia le ha chiesto di esibire un documento di identità in quanto il limite di legge per bere alcolici nello Stato è di 21 anni lei ha rifiutato e il poliziotto l’ha immobilizzata a terra, tirandole ben due pugni sulla testa. La donna, prima di essere immobilizzata, è stata sottoposta anche a un alcol test che è risultato comunque negativo. Intorno tutti gridavano mentre una delle persone presenti ha postato su Twitter questo video che dimostra quanto accaduto.