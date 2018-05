Il gigante russo a 8 ruote motrici

Di fuoristrada ce ne sono veramente tanti ma niente di simile a questo mastodontico gigante russo a otto ruote motrici. Parliamo di Avtoros Shaman, un mostro meccanico praticamente inarrestabile. E' lungo 6,3 metri, alto 2,7 metri, largo 2,5 metri e pesante 2,5 tonnellate. La posizione di guida è posta centralmente rispetto all'abitacolo, a cui si accede mediante tre portiere, due sulla fiancata e una posteriore. All’interno possono entrare 9 passeggeri. La doti 'off road' sono assicurate da un’altezza minima da terra di ben 45 centimetri e da un sistema di trasmissione regolabile. Certo non è un mezzo proprio per tutti. Per averlo bisogna sborsare ben 180 mila euro.