Giulia Luzi, da stasera il balcone di Giulietta è al Palalottomatica

Il balcone testimone dell’amore tra Romeo e Giulietta da stasera per tre giorni è al Palalottomatica di Roma. La celeberrima storia d’amore shakespeariana tradotta in musica da Gérard Presgurvic e prodotta da David Zard vede come protagonista la brava e giovanissima Giulia Luzi, che ci ha raccontato come vive questa grande emozione nella sua città.