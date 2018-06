Jurassic World torna e si rinnova

L'attesa sta per finire. Giovedì arriva nelle sale italiane Jurassic World - Il regno distrutto. Quinto film della saga nata nel 1993 con Steven Spielberg. Protagonisti Pratt e la Howard con un regista che arriva dall’horror. Ambientato alcuni anni dopo la chiusura del parco "Jurassic World", il film rilancia il cast dell’ultimo titolo, da Bryce Dallas Howard (Claire, direttrice del parco a tema e fondatrice del Dinosaur Protection Group) a Chris Pratt (Owen), addestratore di dinosauri, fino a un volto associato a Jurassic sin dagli esordi come Jeff Goldblum. Ma il fulcro etico del film è il personaggio di Pratt, uno che, da ragazzo, surfava senza soldi alle Hawaii e alle Hawaii, facendo il cameriere, si è procurato il primo ruolo. E ora, sempre alle Hawaii, è tornato per alcune scene di questo film. In Italia, Jurassic World- Il regno distrutto è uno dei pochissimi titoli di forte richiamo in uscita in estate.