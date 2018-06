Così si scava sul ‘Fuego’: recuperati 99 corpi

Prosegue senza sosta il lavoro dei pompieri volontari del Guatemala nei luoghi dell'eruzione del vulcano Fuego che domenica scorsa è esploso ricoprendo il territorio circostante di cenere e lava. Salito il bilancio dei morti. Dei 99 corpi recuperati finora solo 25 sono stati identificati e molte altre persone sono ancora disperse. Il presidente del Guatemala, Jimmy Morales, ieri ha visitato per la seconda volta la zona della catastrofe, ringraziando i soccorritori per il loro lavoro. Le autorità stanno anche lavorando per assistere i 3.271 sopravvissuti che rimangono nei rifugi a Sacatepéquez e Escuintla