Germania, Tir come filobus

In Germania prendono il via nuove le autostrade elettriche. Il Governo tedesco ha infatti co-finanziato un progetto di ricerca per provare e sviluppare la tecnologia delle autostrade elettrificate. Un primo test era già stato avviato qualche tempo fa in Svezia e la tecnologia è semplice e affidabile con camion dotati di un collettore di potenza a pantografo Siemens, montato sul telaio dietro alla cabina. Il progetto si chiama 'Trucks for German eHighways' e punta a ridurre le emissioni di carbonio nel trasporto pesante lungo raggio, cominciando proprio dalla strada-test costruita in Schleswig-Holstein, sull’autostrada A1 vicino a Lubecca, una in Hessen sull’autostrada A5 a sud di Francoforte e la terza in Baden-Württemberg sull’autostrada federale B462. Dal punto di vista tecnico si potranno attaccare a questi cavi di alimentazione volante due prototipi di veicoli ibridi elettrici Scania, pensati per il trasporto a lungo raggio con due differenti sistemi di propulsione: uno avrà una singola batteria con una capacità di 15 kWh, l’altro avrà diverse batteria per una maggiore capacità.