Salvataggio nel mare in burrasca

Salvataggio d'emergenza per la Guardia costiera britannica impegnata a Hopeman East Beach, nel nord della Scozia. Due ragazzini di 11 e 14 anni sono rimasti bloccati nel mare in burrasca aggrappati a uno scoglio mentre le onde si infrangevano con violenza su di loro. Insieme hanno atteso l'arrivo dei soccorsi, allertati da qualcuno in spiaggia. "Poteva essere una tragedia. Un ragazzo era già stato spinto in mare e fortunatamente è riuscito a risalire sulle rocce. Quindici minuti più tardi lo scoglio è stato coperto completamente dal mare", ha detto Kaimes Beasley, responsabile della "Her Majesty's Coastguard".