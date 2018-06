Camicie hawaiane sulla stazione spaziale

Un benvenuto in stile hawaiano sulla stazione spaziale per tre nuovi astronauti giunti con la navetta russa Soyuz: l'americana Serena Aunon-Chancellor, il russo Sergei Prokopyev e il tedesco Alexander Gerst dell'Agenzia spaziale europea (Esa), alla sua seconda esperienza in orbita. Proprio durante la seconda parte della sua missione 'Horizons', Gerst diventerà il secondo europeo della storia a ricoprire il ruolo di comandante della Stazione spaziale, anticipando di pochi mesi Luca Parmitano che invece sarà il terzo europeo a capo della Iss nel 2019. L'astronauta tedesco si metterà subito all'opera per lavorare agli oltre 50 esperimenti della missione Horizons, che ha l'obiettivo di gettare le basi per il futuro dell'esplorazione umana e robotica dello spazio in vista delle future missioni umane su Luna e Marte.