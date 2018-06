Rosolino: “Insegniamo ai bambini a rispettare il mare”

Una giornata tra pesci pagliaccio, razze, trigoni, pesci scorpioni, squali, leoni marini e il nuovo arrivato pesce Napoleone. Così Massimiliano Rosolino ha scelto di celebrare la Giornata mondiale degli Oceani insieme alle figlie Sofia e Vittoria al Gardaland Sea Life Aquarium. Il campione olimpico di nuoto, da sempre in prima linea contro l’inquinamento dei nostri mari ha voluto mostrare da vicino alle figlie la bellezza e la fragilità degli animali che abitano gli abissi. “Ritengo importante spiegare ai bambini come bisogna amare l’ambiente e la natura che ci circonda. Loro - ha detto l’ex nuotatore - sono sensibili, quando vedono una creatura viva e gli si spiega come rispettarla, ad esempio mantenendo l’acqua pulita, capiscono e la rispettano”. Un legame molto forte tra sport e natura, quello di Rosolino che racconta: “Le mie figlie sono pesciolini… mi auguro che abbiano un futuro sportivo perché lo sport ci insegna a sfruttare questa energia rinnovabile che abbiamo. Più sei sportivo più ami la natura!”