Google lancia Flyer, il 'drone' col pilota a bordo

Si è conclusa con successo la fase di sperimentazione di Flyer velivolo unico nel suo genere: semplice da pilotare, che viaggia a tre metri di altezza. Realizzato da Kitty Hawk, startup californiana finanziata dal visionario Larry Page cofondatore di Google. Si tratta di un velivolo personale spinto da un motore 100% elettrico e capace di raggiungere una velocità di 30 Km/h. Sul sito ufficiale è già possibile esprimere il proprio interesse per l'acquisto, ma ancora mancano informazioni precise in merito al prezzo. Esteticamente sembra un drone, anche se le dimensioni sono maggiori, tanto da poter accogliere a bordo una persona. Non sarà necessario conseguire alcuna speciale licenza per pilotarlo - almeno negli Stati Uniti - poiché secondo la normativa della Federal Aviation Administration rientra nella categoria Ultralight. Pesa complessivamente 113 Kg. Durante i test sono stati condotti oltre 1.500 voli. Infine Il pacco batterie che alimenta le dieci eliche a bordo garantisce un'autonomia sufficiente per rimanere sollevati da terra dai dodici ai venti minuti.