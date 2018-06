‘Giochi di potere’, al cinema lo scandalo del petrolio

Il grande Ben Kingsley e Jaqueline Bisset insieme sul grande schermo in un film tratto da una storia vera, per la regia di Per Fly. Esce il trailer di ‘Giochi di Potere’, nelle sale dall’11 luglio prossimo, ispirato all’autobiografia di Michael Soussan. Un giovane talentuoso e pieno di ideali ottiene finalmente il lavoro dei suoi sogni alle Nazioni Unite. Ma a volte i sogni nascondono una cruda e sconfortante realtà. Tacere o raccontare quello che non avrebbe mai dovuto scoprire, mettendo a repentaglio tutto, persino la propria vita e quella della donna che ama? La pellicola racconta l’inquietante dietro le quinte del programma “Oil-for-food” (letteralmente petrolio in cambio di cibo), attivato dalle Nazioni Unite dal 1995 al 2003. Uno scandalo che coinvolse moltissimi Paesi, Italia compresa, proprio per le tangenti pagate al governo iracheno di Saddam Hussein in cambio di milioni di barili di greggio.