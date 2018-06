Dentro i lager delle galline ovaiole

Una nuova indagine diffusa dall'Associazione Essere Animali mostra le condizioni delle galline allevate in Italia per la produzione di uova. "Le immagini - spiega Essere Animali - provengono dal lavoro di investigazione svolto in dieci allevamenti intensivi situati in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, regioni che da sole coprono quasi la metà della produzione nazionale, nel 2017 pari a 10,2 miliardi di uova". I membri dell'organizzazione no-profit hanno filmato le condizioni degli allevamenti in gabbia e a terra. "In questi allevamenti - denuncia Essere Animali - sono rinchiuse oltre 34 milioni di galline, il 92% di quelle allevate in Italia. Animali che vivono rinchiusi in capannoni senza poter accedere ad un’area all’aperto, né vedere la luce del sole".