I cambiamenti della Terra negli ultimi 20 anni

Worldview è il nuovo strumento dalla Nasa per studiare l’evoluzione del nostro Pianeta. Alluvioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, cambiamenti climatici. Il nostro pianeta è in continuo mutamento. Agile e interattivo, permette non solo di isolare i dettagli desiderati ma anche di scaricare e condividere dati e immagini con altri utenti. Ecco il video di presentazione.