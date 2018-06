Torna l'avventura di Overland, missione India

Un viaggio entusiasmante attraverso riti, culture e paesaggi mozzafiato in 8 imperdibili puntate. Torna l'avventura di Overland. Questa volta i mezzi motorizzati partiranno dal Kerala, la parte più a Sud dell’India, per poi transitare via terra attraverso tutta la penisola esplorando foreste impenetrabili alla ricerca di tigri, solcando gli aridi deserti del Rajastan con i suoi maestosi palazzi, per raggiungere poi le vette innevate Himalayane; Dagli studi cinematografici di Bollywood ai mitici templi di Kajuraho alla scoperta dell'arte del Kamasutra. Grandi protagonisti dell'avventura nella storia di Overland non sono solo le persone, ma anche i mezzi, grazie ai quali finora sono state possibili le più straordinarie imprese al limite dell'immaginabile. L'appuntamento è per martedì 19 Luglio su RAI1.