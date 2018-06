Poncho, il cane della polizia di Madrid diventa una star

E' diventato una star del web, Poncho, Coker Spaniel nero focato, uno dei cani della polizia municipale di Madrid a cui è stato insegnato a praticare la rianimazione cardiopolmonare. Merito di questa simulazione effettuata in un campo di addestramento per cani poliziotto in dotazione alla polizia municipale della capitale spagnola e diffuso dalla Policía Municipal sul proprio profilo twitter. Quando Poncho vede l’agente sdraiato a terra e apparentemente privo di sensi, corre verso di lui e con le zampe riproduce una sorta di rianimazione cardiopolmonare. "L’eroica performance del nostro Poncho, che pratica la rianimazione in maniera magistrale" è il commento della polizia. L’esercitazione, ha ottenuto in pochi giorni migliaia di visualizzazioni. E' diventata subito virale.