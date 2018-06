Su strada e in acqua, il camper per viaggi no limits

La comodità della casa e la libertà del viaggio on the road che non si ferma nemmeno davanti a un lago, a un fiume o al mare. E’ quello che l’americana Cami ha cercato di condensare in un unico mezzo: ‘Terra Wind’ camper super lussuoso e insieme yacht capace di navigare ovunque. Gli interni personalizzabili hanno l’inconfondibile stile nautico con mobili in legno, divani in pelle, pavimenti in marmo, soffitti a specchio, elettrodomestici di grandezza normale e anche una vasca idromassaggio. Super accessoriato anche il cruscotto con sistema di docking per computer di bordo, accesso a Internet, GPS, mappe mobili e carte nautiche di serie