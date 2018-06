apriteiporti, l’appello in musica dei Pearl Jam

Musica e impegno. I Pearl Jam nella data romana del loro tour non si sono lasciati sfuggire l’occasione di lanciare un appello all’Italia. E lo hanno fatto in musica, in un’atmosfera da brivido con Eddie Vedder che ha intonato ‘Imagine’ di John Lennon in uno stadio Olimpico illuminato dagli schermi di migliaia di smartphone come tante lanterne. Al termine della canzone sul maxischermo è comparsa l’immagine, circolata ampiamente sui social, di un salvagente e la scritta #apriteiporti #saveisnotacrime. Video: Qualquadra/Twitter