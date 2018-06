Sulle spalle di papà, i teneri gemellini di Tamarino Edipo

Una buona notizia per la loro specie (sull’orlo della scomparsa) e per il mondo. Sono nati all’Auckland Zoo in Nuova Zelanda due gemelli di Tamarino Edipo, le scimmiette colombiane di cui restano in natura meno di 2mila esemplari adulti a causa della distruzione del 75% del proprio habitat originario. Un parto impegnativo per Puff visto che i cuccioli pesano tra il 15 e il 20% della propria mamma, un po’ come se una donna si trovasse alle prese con due gemelli di 4,5 kg ciascuno. “Ma anche per questo – spiega responsabile del settore ricerca e conservazione del Parco Natura Viva di Bussolengo - c’è sempre il papà ad assistere le femmine durante il parto e a curarsi dell’allevamento dei gemelli, trasportandoli sulla schiena per alcuni mesi e porgendoli alla mamma quando è ora di allattare”. La nonna dei gemelli è Zia, scimmietta strappata 12 anni fa alle sperimentazioni del Biomedical Primate Research Center olandese e affidata proprio al parco italiano.