Nei Albertì, l’artista catalano che distende l’animo

Reti colorate di lycra semitrasparente, inserite in giochi di luci e fili variopinti. Materie innovative: metacrilato, spandex, vetro, che l’artista adatta, alla ricerca di un equilibrio tra forma e dimensioni dell’ambiente circostante. Lui è Nei Albertì, catalano è questa è la sua prima mostra in Italia. Divergenze al centro. A Roma al Villino Pignatelli a cura di Sveva Manfredi Zavaglia su progetto di EFG – Art – Ltd di Elena Francia Gabriele. Fino al 22 luglio.