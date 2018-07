'Gli incredibili 2' tornano nelle sale con Bebe Vio

Torna nelle sale italiane la super famiglia Disney Pixar nel nuovo lungometraggio d’animazione 'Gli Incredibili 2'. A doppiare, Voyd, giovane eroina con supertuta e capelli in toni acidi, 'Bebe Vio' alla sua prima esperienza, come doppiatrice sul grande schermo. "E' stato fichissimo - dice la campionessa". "Il mio personaggio - sottolinea - è una supereroina mezza matta, che parla veloce iperattiva, un po' sfigata in certe cose e poi superfan proprio come me". Nel nuovo film Helen Parr viene scelta per condurre una campagna a favore del ritorno dei supereroi, mentre suo marito Bob deve gestire le imprese quotidiane di una vita normale a casa con Violetta, Flash e il piccolo Jack-Jack… i cui poteri stanno per essere scoperti. La loro missione viene messa a repentaglio quando un nuovo nemico escogita un piano geniale e pericoloso che minaccia di distruggere ogni cosa. Ma i Parr non rifiutano mai una sfida, specialmente quando hanno Siberius al loro fianco. Ecco perché questa famiglia è così incredibile. Gli Incredibili 2 sarà tra i protagonisti della 48esima edizione del Giffoni Film Festival.